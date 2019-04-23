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Erdoğan: Birileri istedi diye kabine değişmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri istedi diye kabineyi değiştirirsek istikrar kalmaz" dedi.

AA | 23.04.2019 - 20:19..
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Erdoğan: Birileri istedi diye kabine değişmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu’nda düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak, “Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz” açıklamasında bulundu.

YSK’NIN İSTANBUL KARARI

Erdoğan YSK’nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararıyla ilgili de “Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8’i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Türkiye ittifakıyla ilgili de konuşan Erdoğan, “Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı’nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ olarak topluyoruz. Kastımız da budur” dedi.
ABD ile ilgili ilişkilere de değinen Erdoğan, “ABD Başkanı ile bugünlerde görüşmemiz olabilir” dedi

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