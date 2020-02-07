Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için yazı işaret etti

1 Aziz Yıldırım beraat etti Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'çete kurmak' suçundan beraat etti. Yıldırım'ın şike davası ise bir kez daha Yargıtay'a taşındı.

2 Göksel'in küçük sevgilisi Ünlü şarkıcı Göksel, yeni aşkıyla ilk kez kameralar kaşısına çıktı.

3 Anne ve babası terk etti, babaannesi sahip çıktı Ankara'da bir kadın, anne ve babasının boşanması ardından ortada kalan ve bakımevine verilen doğuştan Serebral Palsi hastası torununa gözü gibi bakıyor.

4 Beşiktaş, Lucescu'yla el sıkıştı Beşiktaş yönetiminin, üst akıl olarak görevlendirmek istediği Mircea Lucescu ile anlaştığı öğrenildi. Rumen futbol adamı, birçok konuda danışmanlık yapacak.

5 Koronavirüs nedeniyle 618 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüsün ilk tespit edilen günlerde gizli tutan Çin yönetimi, ölümlerin önüne bir türlü geçemedi.

6 Alişan'ın Cicişler yorumundan Okan Kurt rahatsız oldu Alişan, Demet Akalın'ın kızına aldığı minibüsü Cicişler'in aracına benzetti.