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Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için yazı işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki iyileşmenin yaza doğru vatandaşın cebine yansıyacağını söyledi.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 08:36..
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Erdoğan, ekonomideki gelişmeler için yazı işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 61 milletvekili ile bir araya geldi.

Milletvekillerinin bölgelerindeki sorunları dinleyen Erdoğan, ekonomide yaşanan süreci de değerlendirdi.

BÜROKRASİDEN ŞİKAYET

Bazı milletvekillerinin bürokrasiden şikayet etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın" talimatını verdi.

"VATANDAŞIN CEBİNE YAZA DOĞRU..."

Ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak" dedi.

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