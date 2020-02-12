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Erdoğan: Sinsi faaliyetler amacına ulaşamayacak

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbirinin amacına ulaşamayacağını söyledi.

AA | 12.02.2020 - 17:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları programına katıldı.

Programda katılımcılara hitab eden Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MARAŞLILARIN BU GURUR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"

Kahramanmaraş'ı ziyaret etmek için bugünü, yani 12 Şubat tarihini özellikle seçtiklerini belirten Erdoğan, "Son gelişimizde, sizlerden bugünü büyük bir coşkuyla kutlamanızı beklediğimi söylemiştim. Çünkü 12 Şubat, tam 100 yıl önce Maraşlıların, Milli Mücadele tarihimizde çok önemli yeri olan bir destanı tarihe armağan ettikleri gündür. Maraş'ı Kahramanmaraş yapan bu büyük mücadele, Anadolu'nun topyekun kurtuluşuna giden yolu da açmıştır. Meclisimiz tarafından İstiklal Madalyası ve Kahraman unvanıyla onurlandırılan Maraşlıların bu gurur gününü kutluyorum. Rabbimden, sizler ve tüm milletimiz için büyük bir anlam ifade eden bu tarihi günün hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ile birlikte, Maraş kıyamının kahramanları Sütçü İmam'ı, Arslan Bey'i, Rıdvan Hoca'yı, Senem Ayşe'yi, Çuhadar Ali'yi ve tüm istiklal sevdalılarını tazimle yad ediyorum." ifadelerinde bulundu.

Erdoğan, bin yıldır vatan ve milletin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlere, gazilere Allah'tan rahmet diledi ve ülkenin kalkınması, milletin güçlenmesi için emek veren, çalışan, üreten herkesi şükranla andığını belirtti.

Erdoğan: Sinsi faaliyetler amacına ulaşamayacak

"12 ŞUBAT SABAHI GÜNEŞ BİR BAŞKA DOĞDU"

İstiklalini korumak için nice çetin imtihanlardan geçmiş bir millet olduğumuzu söyleyen Erdoğan, Milli Mücadele yıllarının, bu imtihanın en zor şartlarda verildiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Yenilgiye uğrattığı düşmanı önüne katıp kovalayan Maraş'ın üzerine, 12 Şubat sabahı güneşin bir başka doğduğunu ifade eden Erdoğan, Maraş'ın mücadelesi ve cesaretinin, adeta tüm Anadolu'yu ateşlediğini söyledi.

Erdoğan, "İşgal yıllarında maruz kaldığı o mezalim sırasında Maraş halkının yaşadığı acılar, bir asır sonra hala tazedir, taptazedir. Kendisi de bir Maraşlı olan üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle sizler, ateşi kanla, kurşunu etle, kılıcı kemikle önlemenin sırrını elinizde tutuyorsunuz. İşte bu Maraş, işgal altında yaşamaya karşı yükselttiği itiraz sebebiyle tarih sayfalarına, kendi kendini kurtaran şehir olarak geçmiştir. Vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlılar, bütün dünyaya bizim nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir." diye konuştu.

Erdoğan: Sinsi faaliyetler amacına ulaşamayacak

"KARDEŞLİĞİ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Bu topraklarda bin yıldır bir ve beraber yaşayan, vatanı ve bayrağı, ekmeği ve suyu bir olan milletin; Maraş'ı, Antep'i, Urfa'yı, Van'ı, Bitlis'i, Bingöl'ü birlikte savunduğunu belirten Erdoğan, "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, dediğimiz kahramanlar, bu ülkenin tamamının evlatlarıdır. Çanakkale'de vatanı savunurken, omuz omuza çarpışan, şehit olan, gazilikle şereflenen bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

Erdoğan, "Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır. AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum." diyen Erdoğan, "Yaşanan gelişmeler AB'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Sinsi faaliyetler amacına ulaşamayacak

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