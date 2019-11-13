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Erkek kuzenini 2 yıldır istismar eden sapık 34 yıl aldı

Ankara’da 12 yaşındaki erkek kuzenine 2 yıldır cinsel istismarda bulunan 20 yaşındaki sanığa mahkeme, 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İHA | 13.11.2019 - 13:38..
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20 yaşındaki Ö.O.'nun 12 yaşındaki amcasının oğluna cinsel istismarda bulunmaktan yargılanmasına Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

"KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTIM AMA KİLİTLİYDİ"

Mağdur çocuğun soruşturma sırasında Ankara Çocuk İzleme Merkezinde alınan ifadesinde kuzeni tarafından daha önce de istismara uğradığını ve istismarın ilk kez 10 yaşındayken yaşandığını söylediği öğrenildi. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan mağdurun ablası da, "Cinsel istismar olayına kısmen şahit oldum. Olayın yaşandığı sırada kapıyı açmaya çalıştım ama kapı kilitliydi." dedi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETMİŞ

Ö.O. ise İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde kuzenine cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini, olayın bir kez yaşandığını ve kuzenini zorlamadığını öne sürdü. Ö.O., emniyette verdiği ifadeyi savcılık ifadesinde ise reddederek suçlamaları kabul etmedi. Savcı, soruşturma sonucunda Ö.O. hakkında "12 yaşından küçük mağdurun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açtı.

"OYUN OYNAYALIM DİYEREK YUKARI ÇIKARIYORMUŞ"

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına mağdur çocuğun anne, babası ve ablası, tutuklu sanık Ö.O. ile yakınları katıldı. Mağdur çocuğun annesi mahkemede, "Benim oğlum bu olaydan sonra psikoloğa gitmeye başladı. Bize yaptıkları tavsiye gereği, çocuğumuza biz bu olayı sormuyoruz. Çocuğum dün kendiliğinden benimle bu olayı konuştu. Sanık Ö.'nün birden fazla defa kendisine istismar teşkil eden olaylar yaptığını anlattı. Biz kayınvalidemin evine çok sık gitmiyoruz. Biz geldiğimizde babaannesinin evine gelip, oğlumu oyun oynayalım diye yukarı çağırıyormuş sonra da eylemlerini yapıyormuş." diye konuştu.

"ZORLA ALMADIM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Sanık Ö.O. ise "Kuzenim de olsa bir çocuğu ailesinin yanından zorla kendi evime çıkartamam. Bu iddia asılsızdır. Babamın olduğu bir ortamda mağdura böyle bir eylem yapmam söz konusu olamaz. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

34 YIL 4 AY 15 GÜN YATACAK

Mahkeme Başkanı Şükrü Onat Tekinalp, mahkeme heyetinin kararını açıkladı. Ö.O., "12 yaşını ikmal etmemiş çocuğa karşı zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar" suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün, "hile ile zincirleme şekilde çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Ö.O.’nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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