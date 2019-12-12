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Ermeni soykırımı tasarısı ABD senatosunda kabul edildi

Sözde Ermeni soykırımı tasarısını, tekrar oylamaya sunan ABD senatosu, tasarıyı kabul etti.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 21:34..
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Ermeni soykırımı tasarısı ABD senatosunda kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin üst kanadı Senato, oy birliğiyle " Sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısını kabul etti.

TRUMP'IN ONAYI GEREKİYOR

Tasarının yasalaşması için bundan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.

Oturumu takip eden Demokratik Partili Senatör Bob Menendez, twitter hesabından haberi duyurdu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER 3 KEZ ENGELLEMİŞTİ

Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan söz konusu yasa tasarısı daha önce 3 kez Cumhuriyetçi senatörlerin karşı oyuyla engellelenmişti. ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.

29 EKİM'DE DE OYLAMAYA SUNULMUŞTU

ABD Temsilciler Meclisinde 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisanda sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla Meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı

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