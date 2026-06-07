Ermenistan bugün sandık başında

Ermenistan, 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun seçimi için bugün sandık başına gitti.

Yaklaşık 2,5 milyon seçmen bulunan Ermenistan'da ülke genelinde 2 bin sandık kurulacak.

18 LİSTE YARIŞIYOR

Seçimlerde en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışacak.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 20.00'de sona erecek.

PAŞİNYAN'DAN KARABAĞ'SIZ ERMENİSTAN HARİTASI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçim öncesinde Karabağ bölgesinin dahil edilmediği bir Ermenistan haritası dağıttı.

Ermeni milliyetçisi rakipleri tarafından Karabağ'daki işgalin sonlandırılmasını kabul ettiği için ihanetle suçlanan Paşinyan, dağıttığı harita için "Gerçek Ermenistan bu. Bizim başka topraklarla ilgili gündemimiz yok" diye konuştu.

RUSYA GÖLGESİ

Paşinyan ise rakiplerini "Rusya işbirlikçisi" diye eleştiriyor.

Rusya, Paşinyan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci başlatan yasa tasarısı geçirmesinin ardından Ermenistan'a yaptırımlar uygulamaya başlamış, Putin ise Ermenistan ile ilgili yaptığı bir açıklamada Ukrayna'ya atıf yapmıştı.