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Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

Erol Evgin'le birlikte 'Ateşle oynama' şarkısını Ankaralılar için seslendiren Sıla; Evgin'e övgü dolu sözler söyledi.

Haber Merkezi | 15.12.2019 - 10:39..
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Erol Evgin ve Sıla'dan 'Ateşle oynama' düeti

Erol Evgin, dün akşam Ankaralıların karşısındaydı.

Erol Evgin 50. Yıl Konserleri kapsamında Ankara Congresium'da sahne alan Evgin, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tecrübeli isim konserin 2. yarısında kendini dinlemeye gelenlere ise sürpriz yaptı.

Sahneye Sıla'yla birlikte çıkan Erol Evgin "Ateşle oynama" isimli şarkıyı seslendirdi.

Erol Evgin ve Sıla'dan Ateşle oynama düeti ViDEO

"SİZİN AÇTIĞINIZ YOLDAN YÜRÜYORUZ"

Erol Evgin Sıla’ya; “Sesiyle, besteleriyle, kalbiyle en sevdiğim sanatçıların başında geliyor. Onur verdin” sözleriyle teşekkür ederken, Sıla; “Çocukluk kahramanımla aynı sahneyi paylaşmak mutluluk verici. Şeref duydum. Sizin açtığınız yoldan yürüyoruz” sözleriyle Evgin’e olan sevgisini dile getirdi.

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