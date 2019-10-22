Erzincan sular altında kaldı

Erzincan ve Üzümlü ilçesindeki sağanak yağış sonrası, Kurt Deresi'nin taşması sonucunda 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ YAĞIŞLI

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'ni sağanak etkisi altına aldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Öğle saatlerinden itibaren ise Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.





SAĞANAK YAĞIŞ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı

KÖY YOLU SU ALTINDA KALDI

Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekipler çalışma başlattı.







