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Erzincan'a temmuz ayında kar yağdı

Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesi sıcakla kavrulurken Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktası, temmuz ayında beyaza büründü.

İHA | 09.07.2019 - 08:50..
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Erzincan’da, temmuz ayında kar sürprizi yaşandı.

İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları'nın zirve noktası, yağan yeni karla beyaza büründü. Kentte aralıklı görülen yağmur, Keşiş Dağları'nda kar yağışına dönüştü.

Erzincan'a temmuz ayında kar yağdı

SÜRÜCÜLER DURUP İZLEDİ

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden, beyaza bürünen Keşiş Dağları'nın zirvesi net olarak görüldü. Erzincan-Erzurum karayolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek, temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Erzincan'a temmuz ayında kar yağdı

İLK KEZ ŞAHİT OLDU

Temmuz ayında yağan kara çok şaşırdığını ifade eden Bayırbağ köyünden Mehmet Gürler, “Hayatımda ilk kez temmuz ayında dağlara kar yağdığını gördüm. Çok şaşırdım. Sabah yağmur yağıyordu, yüksek noktalara kar yağmış.” dedi.

Erzincan'a temmuz ayında kar yağdı

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