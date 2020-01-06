Erzincan'da akraba 3 kadın arasında bıçaklı kavga

Erzincan’ın Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde, N.D. ile yengesi S.G. arasında dün öğle saatlerinde telefonda tartışma yaşandı.
3 KADIN DA YARALANDI
Tartışmanın devamında bugün gece saatlerinde N.D., B.D. ve yengeleri S.G. arasında ev içerisinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kadın da aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulunarak savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.