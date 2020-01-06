Erzincan'da akraba 3 kadın arasında bıçaklı kavga

1 BUDO'nun tüm seferleri fırtına sebebiyle iptal oldu Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tüm seferlerini fırtına nedeniyle iptal etti.

2 Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri saldırıya uğradı Kahramanmaraş’ta bir sağlık teknikeri, görevi başındayken bir hasta yakını tarafından darbedildi.

3 Malatya'da kar nedeniyle 103 mahalle ulaşıma kapalı Malatya’da kar ve tipi nedeniyle 103 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.

4 Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıktı Çankırı'da Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden iki takım futbolcularının tekme ve tokatlı kavgasını ayıramayan polis havaya ateş etti.

5 İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti İstanbul Üniversitesi gelen tepkiler üzerine yeni yemek tarifesi kararını iptal ederek, tarifelerin önceden olduğu gibi devam edeceğini açıkladı.

6 Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’i kastederek “Bunlar faizciydi” dedi.