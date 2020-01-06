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Erzincan'da akraba 3 kadın arasında bıçaklı kavga

Erzincan’da akraba kadınların ev içerisinde bıçaklı kavga etti. Kavgada yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA | 06.01.2020 - 04:59..
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Erzincan’ın Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde, N.D. ile yengesi S.G. arasında dün öğle saatlerinde telefonda tartışma yaşandı.

3 KADIN DA YARALANDI

Tartışmanın devamında bugün gece saatlerinde N.D., B.D. ve yengeleri S.G. arasında ev içerisinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kadın da aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulunarak savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da akraba 3 kadın arasında bıçaklı kavga

Erzincan'da akraba 3 kadın arasında bıçaklı kavga

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