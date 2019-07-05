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Erzincan’da anne bozayı ve yavruları görüldü

İki yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı objektiflere takıldı.

İHA | 05.07.2019 - 09:01..
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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye’de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan bozayılar, Erzincan’ın Refahiye ile İliç ilçeleri arasındaki kırsalında görüntüledi.

Birkaç aylık olduğu tahmin edilen iki yavrusuyla birlikte bölgede görüntülenen anne ayı, yiyecek aradı.

YAVRULAR ANNE BOZAYIYI BİR AN OLSUN BIRAKMIYOR

Yavru ayılarında annelerinin yanından hiç ayrılmaması dikkat çekti. Yaşamak için geniş ve rahatsız edilmeyecekleri alanlara ihtiyaç duyan boz ayılar, yavrularını asla yalnız bırakmıyor.

Erzincan’da anne bozayı ve yavruları görüldü

Erzincan’da anne bozayı ve yavruları görüldü

Erzincan’da anne bozayı ve yavruları görüldü

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