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Erzincan’da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA | 12.09.2019 - 08:53..
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Erzincan Fevzi Paşa Caddesi'nde, Kerem Ertekin (28) idaresindeki 17 FN 910 plakalı motosiklet ile Binali Göktaş (73) yönetimindeki 24 AU 386 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüleri metrelerce sürüklendi.

Erzincan’da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MOTOSİKLETLİLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Kazada her iki motosiklet sürücüsüyle, Kerem Ertekin’in kullandığı motosikletteki Ramazan Arduç yaralandı. Ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Binali Göktaş, hayatını kaybetti.

Erzincan’da iki motosiklet çarpıştı İZLE

Erzincan’da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Fevzi Paşa Caddesi, motosikletlerin çekici ile kaldırılmasından sonra tekrardan trafiğe açıldı.

Erzincan’da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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