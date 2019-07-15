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Erzincan’da yükümlüler şehit mezarlarını temizledi

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu yararına çalışma cezası olan yükümlülerce, şehit mezarlarının temizlik ve bakım işleri yapıldı.

İHA | 15.07.2019 - 01:22..
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Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde kamu yararına çalışan 20 yükümlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında şehit kabirlerinde temizlik ve bakım yaptı.

Gerçekleştirilen etkinlikte yükümlüler, şehit kabirlerinin mezar taşlarını silip, çiçeklerini suladı.

ŞEHİTLER YAD EDİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, İl Müftülüğü işbirliği ile “Milli Birlik ve Beraberlik - 15 Temmuz” konulu seminer çalışması 40 yükümlünün katılımıyla gerçekleştirildi ve birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılarak demokrasi şehitleri yad edildi.

Erzincan’da yükümlüler şehit mezarlarını temizledi

Erzincan’da yükümlüler şehit mezarlarını temizledi

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