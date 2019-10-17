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Erzurum'da hastane önüne kadın cesedi bıraktılar

Horasan ilçesinde G.K. isimli bir kadın, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından vuruldu. Kadının cesedi, Horasan Devlet Hastanesi acil giriş kapısı önüne bırakıldı.

İHA | 17.10.2019 - 13:49..
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Horasan Devlet Hastanesi, acil giriş kapısı önünde ilginç bir olay yaşandı.

KADIN VURULDU

Sabah 07.30 sıralarında G.K. isimli bir kadın, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Erzurum'da hastane önüne kadın cesedi bıraktılar

CESEDİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Cinayete sebebiyet veren kişiler, G.K.'ye ait cesedi, Horasan Devlet Hastanesi acil giriş kapısı önüne bırakıp kaçtı.

Erzurum'da hastane önüne kadın cesedi bıraktılar

HAYATINI KAYBETTİ

Hastane doktorlarının yaptığı ilk incelemede, G.K.’nin silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis cesedin bırakıldığı aracın ve şahısların peşine düştü.

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