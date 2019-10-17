Erzurum'da hastane önüne kadın cesedi bıraktılar

Horasan Devlet Hastanesi, acil giriş kapısı önünde ilginç bir olay yaşandı.

KADIN VURULDU

Sabah 07.30 sıralarında G.K. isimli bir kadın, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

CESEDİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Cinayete sebebiyet veren kişiler, G.K.'ye ait cesedi, Horasan Devlet Hastanesi acil giriş kapısı önüne bırakıp kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastane doktorlarının yaptığı ilk incelemede, G.K.’nin silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis cesedin bırakıldığı aracın ve şahısların peşine düştü.