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Erzurum'da hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi yağmaladı

Kapatılan eski Aziziye Araştırma Hastanesi'ne giren 2 şahıs, kapı ve pencereleri gündüz vakti çalıp götürdü.

İHA | 13.07.2019 - 10:34..
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Erzurum’da 1993 yılında, 30 milyon lira harcamayla dönemin en büyük sağlık merkezlerinden biri olarak yapılan Aziziye Araştırma Hastanesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi, hırsızların uğrak yeri haline geldi.

Öyle ki hırsızlar, gündüz saatlerinde bile ellerindeki çuvallar ile hastane de ne var ne yoksa çalıyorlar.

Hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi yağmaladı VİDEO

KİMSEYİ UMURSAMADAN ÇALIP ÇIRPTILAR

Bu anları görüntüleyen bir vatandaş, hırsızların bunu her gün yaptığını ifade etti. Hiç kimseyi umursamayan hırsızların, rahat tavırları ise gözden kaçmıyor.

Mahalle sakinleri, gözlerinin önünde yapılan hırsızlıklar için artık bıktıklarını dile getiriyorlar.
Vatandaşların ihbarı üzerine polis, hırsızların peşine düştü.

Erzurum'da hırsızlar çuvallarla eski hastaneyi yağmaladı

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