Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

Osmanlı-Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyası’nda mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ, GÖZALTI ALTINA ALINDI

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, K.G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K.G., ardından serbest bırakıldı.

'NENE HATUN'UN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN'

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: " Nene Hatun'un kemiklerini sızlatmayın' başlıklı sosyal medya haberi ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmalar neticesinde fotoğraftaki uygunsuz görüntülerin K.G isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Adli makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra serbest kalmıştır."

(Aziziye Tabyası)