Erzurumlular bahçelerine giren ayılardan dolayı tedirgin

Oltu ilçesinde yaşayan Hamza Maral, sabah saatlerinde evinden bahçesini sulamak için dışarı çıktı. Bahçede ayı ile karşılaşan Hamza Maral, ayının saldırısından son anda kurtuldu.

MAHALLELİ BALTAYLA GEZİYOR

Olay yerinden koşarak uzaklaşan Maral, durumu yetkililere bildirdi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise, ayıların bahçelerine girdikleri için dışarıda balta ve küreklerle geziyorlar.

"AYILARDAN İLLALLAH ETTİ İNSANIMIZ"

Mahalle Muhtarı Vahit Kartal, “Köyümüzde olan yabani hayvanlardan, ayılardan illallah etti insanımız. On kişi yirmi kişiyle tarlamıza ancak gidebiliyoruz. Bu durumu yetkililere söyledik. Mevsimin çok kötü zamanı ama arazinin içerisinde çalışmak zorundayız. Geçen sene komşu köylerimizde sekiz on kişiyi yaralandı. Ölüm olayı bile oldu. Buna bir çare bulmamız lazım” dedi.





"ZOR NEFES ALDIM"

Ayı saldırısından son anda kaçarak kurtaran Hamza Maral ise, “Ağaçları kontrol ediyordum, ayı birden karşıma çıkıp sesle üstüme gelince bende hemen kendimi dışarı attım. Oradan kaçtım. Ayıyı görünce bağırdım komşunun yanına koştum. Neredeyse nefesim kesildi zor nefes aldım. Çok korktum. Yarım saat kendime gelemedim” diye konuştu.

Mahalle halkı yetkililerden yardım bekliyor.



