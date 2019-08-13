Esad rejimi İdlib'de çivi bombaları kullanıyor

Esad rejimi, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’e hava saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Pazartesi akşamı düzenlenen hava saldırısında Heş köyü C5 füzeleriyle hedef alındı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Füzelerin çivili bombaya sahip olması nedeniyle etrafa çok sayıda çivi saçıldı. Etrafa yayılan çivilerden birisi küçük bir çocuğun eline saplanırken, küçük çocuk bölgede bulunan sahra hastanesine nakledildi.

VARİL BOMBALARI KULLANILIYOR

Suriye’de devam eden iç savaşta hükumete bağlı güçler ve Rus Hava Kuvvetleri çeşitli parça tesirli füzeler, yanıcı tesire sahip termobarik silahlar, varil bombaları, mayınlar ve fosfor bombaları kullanıyor.