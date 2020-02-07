Esad rejimi Rusların desteğiyle Serakib'i ele geçirdi

Rusya destekli Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyi ve güneydoğusuna karadan ilerleyişini sürdürüyor.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesini merkezini kuşatmaya almıştı.

Rusya'nın hava desteği verdiği Esad güçleri ve muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında uzun süren şiddetli çatışmalar sonucu, rejim güçleri Serakib ilçesini ele geçirdi.

İLÇE İDLİB'E AÇILAN KAPI OLARAK BİLİNİYOR

İlçede yaşayan 170 bin civarında sivil, rejim ve destekçilerinin Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde göç etti.

İdlib'in güneydoğusunda, il merkezine 16 kilometre mesafede yer alan ilçe, İdlib'e açılan kapı olarak biliniyor.

İDLİB, MUHALİF VE REJİM KARŞITI GRUPLARIN KALESİ KONUMUNDA

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi konumunda bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ İÇERİSİNDE

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

REJİM VE TERÖRİSTLER İDLİB HARİÇ 4 BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ

Rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı bu 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

İDLİB'E DÜZENLENEN SALDIRILARDA 1800'DEN FAZLA SİVİL CAN VERDİ

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.