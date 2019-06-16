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Esenler'de 5 katlı binada yangın: 70 güvercin telef oldu

İstanbul Esenler'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

DHA | 16.06.2019 - 06:10..
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Havaalanı Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, ardından da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Esenler'de 5 katlı binada yangın: 70 güvercin telef oldu

BİNA SAKİNLERİ TELAŞLA DIŞARI ÇIKTI

Binada oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri bina içerisinde kalan diğer vatandaşları da tahliye etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrası yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Esenler'de 5 katlı binada yangın: 70 güvercin telef oldu

ÇATIDAKİ 70 GÜVERCİN TELEF OLDU

Çatı katından yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de çatının alev alev yandığı görülüyor. Yangının çıktığı binada oturan bir vatandaş ise çatıda beslenen 70 adet güvercinin alevlerin arasında kalarak telef olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı ögrenildi.

Esenler'de 5 katlı binada yangın: 70 güvercin telef oldu

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