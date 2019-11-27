Esenyurt'ta genç bir kıza araba çarptı

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz Cuma günü 24 yaşındaki Hatice E. karşıdan karşıya geçmek için yol üzerinde beklediği sırada, 34 ANM 460 plakalı Güven G.’nin kullandığı araç genç kıza çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan kız, ardından sert bir şekilde yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kızın yardımına koştu. Durumu ağır olan genç kız için sağlık ekipleri çağırıldığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Hatice E.’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alıp, olayla ilgili çalışma başlattı.