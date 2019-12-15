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Esenyurt’ta kız kaçırma kavgası

Yabancı uyruklu iki aile arasında kız kaçırma iddiası yüzünden çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedilirken, olayın yanlış anlaşılma olduğu öğrenilince taraflar birbirlerinden özür diledi.

İHA | 15.12.2019 - 04:12..
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Geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Urfalılılar Caddesi üzerinde bulunan bir spot eşya mağazasında, yabancı uyruklu ailenin kızı diğer yabancı uyruklu aile tarafından kaçırıldı. Bunun üzerine yabancı uyruklu aile toplanarak diğer ailenin dükkânını bastı olayda öfkeli aile ve yakınları dükkanı darmaduman ederek birbirlerini darp etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipler sevk edildi. Bu sırada genç kızın kaçırılmadığının anlaşılması üzerine aile dükkândaki zararı karşılayacaklarını söyledi tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde kalabalığın spotçu dükkanına gelmesi, dükkanda tarafların birbirini darp etmesi görülüyor.

Esenyurt’ta kız kaçırma kavgası

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