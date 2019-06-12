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Esenyurt'ta ortalama konut fiyatı 224 bin lira

Yapılan bir araştırmaya göre; Esenyurt'ta ortalama konut fiyatı 224 bin lira, bir dairenin geri dönüş süresi ise 20 yıl olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 14:46..
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Esenyurt'ta ortalama konut fiyatı 224 bin lira

Esenyurt, İstanbul'un ucuz ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Son 1 yılda konut fiyatlarındaki artışın yüzde 7,54 oranında olması yatırımcının dikkatinden kaçmıyor.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 20 YIL

Esenyurt'tan konut almak isteyenler için yapılan araştırmada, ortalama konut fiyatı 224 bin lira, bir dairenin geri dönüş süresi ise 20 yıl olarak açıklandı.

Esenyurt'ta ortalama konut fiyatı 224 bin lira

KONUT TİPİNE GÖRE DAĞILIM

1+1'lerin fiyatı 195 bin 20 lira, 2+1'ler 202 bin 800 lira, 3+1'ler 316 bin 170 lira, 4+1‘ler 632 bin 808 lira olarak belirlendi.

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