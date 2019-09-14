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Esenyurt'taki yangında can pazarı

4 katlı binada bulunan bir dairede yangın çıktı, çok sayıda kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA | 14.09.2019 - 18:31..
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Esenyurt Üçevler Mahallesi 920 Sokak'ta bulunan Karahan Apartmanı'nın giriş katındaki dairede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

ÜST KATTAKİLER MAHSUR KALDI

Dumanlar önce daireyi ardından binayı kapladı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki dairelerde bulunanlar mahsur kaldı.

Esenyurt'taki yangında can pazarı

İTFAİYE MAHSUR KALANLARI KURTARDI

İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi merdivenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt'taki yangında can pazarı


Esenyurt'taki yangında can pazarı

Esenyurt'taki yangında can pazarı

Esenyurt'taki yangında can pazarı

Esenyurt'taki yangında can pazarı

Esenyurt'taki yangında can pazarı

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