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Eşini dövüp kaynar su ile yaktı

Samsun'da bir kişi şiddet uyguladığı eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.

İHA | 02.12.2019 - 18:36..
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Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde yaşayan 54 yaşındaki D.K., işten eve dönen kocasının saldırısına uğradı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA YAKTI

İnşaat işçisi S.K.(61), eve gelince karısı ile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi kadını darbedip yere yatırdı.

Öfkesi geçmeyen adam, sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu talihsiz kadının üzerine dökerek yaktı.

Eşini dövüp kaynar su ile yaktı


KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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