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Eşini zincirle boğarak öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası

Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü elinden bıçakla yaralayıp ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 03.02.2020 - 16:28..
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ercan Öztürk, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Zeynep Öztürk ile boşanmaya karar verdi.

Boşanma davası öncesinde Ercan Öztürk, daha önce iş yerini üzerine yaptığı eşinden tapuyu kendisine devretmesini istedi. Zeynep Öztürk bunu kabul etmeyince, ikili arasında iş yerinde tartışma çıktı.

ZİNCİRLE BOĞDU

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Ercan Öztürk, Zeynep Öztürk'ü önce elinden bıçaklayarak yaraladı, daha sonra da zincirle boğarak öldürdü.

Eşini zincirle boğarak öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası


POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrası, sağlık ekiplerini arayan Ercan Öztürk, ardından da polisi aradı. Ercan Öztürk, gelen polis ekibine teslim oldu. Zeynep Öztürk'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.

Mahkeme heyeti sanık Öztürk'e 20 yıl hapis cezası verirken, Zeynep Öztürk'ün ailesi mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Öztürk hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, bugün görüldü.

"KEŞKE BU OLAY YAŞANMASAYDI"

Mahkemede avukat ve tanıkların dinlenmesinin ardından ifade veren sanık Öztürk, pişman olduğunu belirtip, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Hem kendisinden hem de ailesinden özür diliyorum. Zeynep, dükkana gelmese bu olay yaşanmazdı." dedi.

Eşini zincirle boğarak öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Son sözü sorulan sanık Öztürk, "Takdir mahkemenindir." diye karşılık verdi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Öztürk'e 20 yıl hapis cezası verdi.

Eşini zincirle boğarak öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşma çıkışında, mahkemenin verdiği kararı kabullenemediklerini, itiraz edeceklerini belirten öldürülen Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, "Bizim istediğimizin çok altında bir ceza verdiler. Kızımın çok seveni vardı. 100 yıl ceza bekliyordum. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız" dedi. Osman Adlı da "Ablamı öldüren kişiye müebbet hapis cezası verilmesini bekliyorduk. Bu dava sonucunda sütten çıkmış ak kaşık gibi oldu. Daha önceki darp raporları göz önünde bulundurulmuyor. Neymiş başkasından gelen bir mesaj varmış, eğer mesajla insan öldürülüyorsa herkes birbirini öldürsün. Bu olay bu kadar basitse sanığa 20 yıl vereceklerine, serbest bıraksınlar bundan daha iyi olurdu." diye konuştu.

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