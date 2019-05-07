Eşinin baltayla öldürdüğü kadın toprağa verildi

Cemalpaşa Mahallesi, 1751. Sokak’ta mutfak tüpü bayiliği yapan Mehmet Z. (45), eşi Dilek Z., ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İLK MÜDAHALEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerinin arka tarafındaki evinin önünde bulunan baltayı alan Mehmet Z., eşi Dilek Z.’ye art arda vurarak öldürdü. Bağrışmaları duyan komşuları durumu hemen 112’ye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet Z.’yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Dilek Z.’nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Z.’nin eşini baltayla öldürdüğü esnada çiftin iki çocuklarının da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi. Komşuları, çiftin daha önce de kavgalarının olduğunu belirtti.

Ailesi tarafından morgdan alınarak memleketi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Tokmaklı Mahallesi’ne getirilen Dilek Z.’nin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.