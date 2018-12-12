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Eşiyle görüştürülmüyor diye intihar etmek istedi

Bursa'da kayınvalidesinin 5 aydır eşini kendisine göstermediğini söyleyen kişi intihara kalkıştı.

DHA | 12.12.2018 - 08:31..
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Olay, merkez Yıldırım İlçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Yeliz V., eşi İslam V.'yi terk edip annesinin yanına yerleşti.

BENZİNLE ATEŞ YAKTI

Kayıvalidesinin 5 aydır eşini kendisine göstermediğini öne süren İslam V., dün gece oturduğu 3 katlı evin terasına çıktı. Yanına aldığı bir bidon benzinle ateş yakan, bağırıp çağırarak kendisini de ateşe vereceğini söyleyen İslam V.'yi fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Eşiyle görüştürülmüyor diye intihar etmek istedi

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, İslam V.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna çalışması başlattı. İslam V., kayınvalidesinin tutuklanmasını istedi. Polis, İslam V.'nin eşi Yeliz V. ve kayınvalidesini olay yerine getirdi. İslam V., polis ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çabası sonucu ikna edilerek eylemini sonlandırdı.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Polis merkezine götürülen İslam V.'nin ifadesinde, ''Eşimin yüzünü 5 aydır göremiyorum. Çocuklarımı düşük yaptırdı, kayınvalidemin ceza almasını istiyorum'' dediği belirtildi.

Eşiyle görüştürülmüyor diye intihar etmek istedi

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