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Eşiyle ilişki yaşayan adamdan tehditle para aldı

Kütahya'da eşiyle ilişki yaşadığını öğrendiği adamın, çıplak görüntülerini yaymakla tehdit ederek, eşiyle ilişki yaşayan adamdan 52 bin 800 TL para alan şahıs suçüstü yakalandı.

DHA | 25.10.2019 - 23:22..
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Kütahya'da ​yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı. İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi.

TEHDİTLE 52 BİN 800 TL ALDI

Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı. Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip ine kendisini tehdit etti. Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatıp şikayette bulundu.

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POLİS BASKININDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.C. para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı.

Eşiyle ilişki yaşayan adamdan tehditle para aldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan V.G. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çıplak görüntü yaymakla şantaj' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşiyle ilişki yaşayan adamdan tehditle para aldı

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