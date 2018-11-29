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Eski mağara resimleri yıldız sistemlerine ait

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, mağaralarda Yontma Taş Devri ve Cilalı Taş Devri’ne ait hayvan resimlerinin, aslında takım yıldızlarına ait olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 11:36..
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Üniversitenin sitesindeki açıklamaya göre; bilim insanları daha önce mağaralardaki resimlerde eski çağ insanının günlük yaşamının ya da av sahnelerinin görüntülendiğini düşünüyordu.

ASTRONOMİYE İŞARET EDİYOR

Ancak Türkiye, İspanya, Fransa ve Almanya'daki mağaralarda yapılan detaylı araştırmalar sonrasında uzmanlar, resimlerin standart bir teknolojiye göre oluşturulduğu ve astronomi alanında önemli bilgi birikimlerine işaret ettiği sonucuna vardı.

Eski mağara resimleri yıldız sistemlerine ait

40 BİN YIL ÖNCE YILDIZLARI İNCELEMİŞLER

Araştırmacılara göre bu keşif, insanların 40 bin yıl önce dahi yıldızların konum değişimi ile ilgili bilgilerini kullanarak zamanı takip ettiklerinin bir göstergesi olabilir.

17 BİN YIL ÖNCE YAŞANMIŞ

Açıklamada ayrıca takımyıldız şemalarının, doğal felaketler gibi önemli olayların kaydının tutulması için de kullanıldığı belirtildi.

Fransa'daki Lascaux Mağarası'nda yer alan resimlerin örnek olarak gösterildiği açıklamada, söz konusu görüntülerin çok eski dönemde dünyaya bir göktaşının çarpmasıyla ilgili bilgileri içerdiği kaydedildi.

Bu felaketin yaklaşık 17 bin yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

Eski mağara resimleri yıldız sistemlerine ait

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