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Eskişehir'de bir kadın nişanlısının boğazını kesti

Eskişehir'de bir kadın, ayrılacağını söylediğini iddia ettiği nişanlısını ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 25.02.2020 - 02:09..
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Eskişehir Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı içerisinde bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırma neticesinde Emrah Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra Ö.'nün(22) öğle saatlerinde Kent Ormanına girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.'nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi.

Eskişehir'de bir kadın nişanlısının boğazını kesti

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra Ö.'nün bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra Ö., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Otobüse binmek üzere yakalanan genç kadın, yapılan sorgulama sonucunda nişanlısı Emrah Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf ederek, 'aralarında sorunlar olduğunu ve nişanı atacağını' söylediği için öldürdüğünü belirtti.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan cinayet bölgesinde Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından yapılan araştırma sonucunda, hayatını kaybeden Emrah Öztürk'ün karın bölgesinde 8 adet 2 santimetre genişliğinde bıçak yarası olduğunu ve boğazının kesildiği öğrenildi. Öztürk, otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de bir kadın nişanlısının boğazını kesti

Eskişehir'de bir kadın nişanlısının boğazını kesti

Eskişehir'de bir kadın nişanlısının boğazını kesti

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