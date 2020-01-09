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Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti

Aldığı ilacın etkisi üzerine sınıfta uyuyan 10 yaşındaki ortaokul öğrencisini, koridora çıkartıp şiddet uygulayan öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

İHA | 09.01.2020 - 11:01..
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Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti

Eskişehir’de ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuduğu gerekçesiyle, koridora çıkarılan öğretmeni tarafından darbedildi.

Bunun üzerine özel kaynaştırma öğrencisi olan 10 yaşındaki çocuk, öğretmenine tepki gösterdi.

ÖĞRENCİYİ YERDEN YERE VURDU

Oğlunun öğretmene saldırdığı iddiasıyla okula çağrılan anne güvenlik kameraları izledikten sonra gerçeği öğrendi.

Öğrencisi ile koridora çıkan öğretmenin ilk önce yerde olan çocuğa tekme attığı ardından ise yere vurduğu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti ViDEO

ÖĞRETMENDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Güvenlik görüntülerini izleyen anne olay sonrası öğretmenden şikayetçi oldu.

Bunun yanı sıra öğretmeninde annenin şikayetinden önce 10 yaşındaki öğrencisinin kendisine saldırdığını iddia ederek polis ekiplerini okula çağırarak şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti

DARP RAPORU ALINDI

Darp raporu alınan öğrenci ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan öğrenci ardından ailesi ile evine gönderildi.

Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti

''YUSUF'UN HER YERİ DARBEDİLMİŞTİ''

Konuyla ilgili yaşananları anlatan anne Gülşah İzgi, “Okuldan öğretmeni aradı. Yusuf’un sinirlendiğini söyledi. Okula çağırdılar. Gittiğimde çocuğum koltukta yatıyordu. Yusuf’un her yeri darbedilmişti” dedi.

Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti


''ÇOCUĞUM DURUP DURURKEN DELİRMİYOR''

Okul yönetiminin güvenlik kameralarını ilk etapta göstermek istemediklerini iddia eden anne İzgi, olayla ilgili şunları söyledi:
“Baktım zaten çocuğa, hissetmiştim böyle bir şey yaptıklarını. Çünkü bu çocuk durup dururken delirmiyor. Polisi çağırdık sonrasında. Onlar kabul etmediler. Ben kameraları görmek istediğimi söyledim, başta kabul etmediler. Sonra açıp baktılar. Öğretmen koridorda çocuğu darbediyordu. Onu gördük. Üstünü kapatmaya çalıştılar. Ört pas etmeye çalıştılar. Darp raporu aldık biz de gidip. Şikayette bulunduk. Sırtında, boynunda izler vardı. Kafadan darbedilmiş. Boynundan tutup yere fırlatıyor. Kamera kayıtlarında da belli zaten. Yusuf kaynaştırma öğrencisi. İlaç kullandığı için uyuya kalabiliyor. Uyuduğunu görünce öğretmeni, ‘uyuyamazsın benim sınıfımda’ diyerek kolundan tutup dışarı çıkartıyor. Sonra da dövüyor çocuğu. Çocuk şubeye gittik. Onun dışından milli eğitimi aradık. Dilekçe verin, biz ilgileniriz dediler. Ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Herkes birbirini koruyor. Hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz.”

Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti


''BÖYLE ÇOCUKLARIN OKULDA OKUMA HAKLARI YOK GİBİ DAVRANIYOR''

‘Kaynaştırma çocuklarının kesinlikle eğitimde hakları yokmuş gibi davranıyor’ diyen anne İzgi, “Müdür bey zaten ‘çocuğu okuldan al’ diyerek baskı yapıyor. Bu çocuk özel eğitim çocuğu değil. Kaynaştırma öğrencisi ve normal çocuklarla okula gidebilir. Ama biz dayanamıyoruz, yapamıyoruz diyerek okuldan atma çabasındalar. En sonunda da böyle bir olayla karşılaştık. Böyle çocukların okulda okuma hakları yok gibi davranıyor. Mahkemeye tabii ki başvurduk. Süreci izleyeceğiz. İnşallah herkes hak ettiğini bulur. Ben izleyince çok kötü oldum. 5’inci sınıfa gidiyor çocuğum. Top gibi oynamış çocukla. O çocuk kafasını vurup beyin kanaması geçirebilirdi. Bunun hesabını kim verecekti.”

Eskişehir'de öğretmen kaynaştırma öğrencisini darbetti


OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, olayla ilgili soruşturma başlattığı, okul yönetiminden olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin istendiği, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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