Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama

Eskişehir’de oturan S.Ö.’yü (74) telefonla arayıp, 'polis' ve 'savcı' olduğunu söyleyerek Hamamyolu Caddesi’nde 43 bin lirasın alan 4 şüpheli kaçtı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri S.Ö.’nün başvurusu üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelilerin Sukan A., Serdar P., Hakan G. ve Ali S. olduğunu belirledi.
4 KİŞİ CEZAEVİNDE
Afyonkarahisar’da yakalanan ve S.Ö.’den aldıkları paralar üzerinde bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.