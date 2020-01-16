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Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama

Telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 16.01.2020 - 18:49..
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Eskişehir’de oturan S.Ö.’yü (74) telefonla arayıp, 'polis' ve 'savcı' olduğunu söyleyerek Hamamyolu Caddesi’nde 43 bin lirasın alan 4 şüpheli kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri S.Ö.’nün başvurusu üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelilerin Sukan A., Serdar P., Hakan G. ve Ali S. olduğunu belirledi.

4 KİŞİ CEZAEVİNDE

Afyonkarahisar’da yakalanan ve S.Ö.’den aldıkları paralar üzerinde bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından Eskişehir’e getirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama -1

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılığa 4 tutuklama -2

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