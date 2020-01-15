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Evdeki parayla uyuşturucu alan eşini bıçakladı

Diyarbakır’da evdeki parayla uyuşturucu alan kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İHA | 15.01.2020 - 06:03..
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ahmede Hane Caddesi üzerinde bulunan apartmanda, uyuşturucu bağımlısı Melike D. adlı kadın evdeki parayla uyuşturucu aldı.

ENSESİNDEN BIÇAKLANDI

Eve gelen G.D., eşinin parayla uyuşturucu aldığını öğrenince aralarında çıkan tartışma sonrası Melike D.’yi ensesinden bıçakladı. G.D. olay yerinden kaçarken komşular bağırma seslerini duyunca güvenlik güçlerine haber verdi.

Evdeki parayla uyuşturucu alan eşini bıçakladı

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kapının kapalı olduğunu görünce 112 sağlık ekipleri ve 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı kapıyı kırarak sağlık ekiplerin içeriye ulaşmasını sağladı. Olay yerinde kanlar içerisinde ensesinden yaralı halde bulunan Melike D. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evdeki parayla uyuşturucu alan eşini bıçakladı

KAÇAN EŞİ YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan eşi G.D.’nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Melike D. ise olay yeri inceleme sonrası cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evdeki parayla uyuşturucu alan eşini bıçakladı


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