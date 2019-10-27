Evden çıkmak istemeyen kadının bahanesine eşinden tepki

Komik görüntünün adresi Çin...

Eşi ile dışarı çıkmak isteyen adam, ondan hazırlanmasını istedi. Ancak kadın bir türlü yatağından çıkmadı.

Son olarak kadın, hiçbir giyecek kıyafeti olmadığını söyledi.

Bunun üzerine sinirlenen adam, kıyafetlerin bulunduğu dolabı açarak içerisinde ne var ne yok üzerine attı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Bu anları kayıt altına alan Çinli adam, sosyal medyadan yayınlamayı da ihmal etmedi. Bu görüntü binlerce beğeni alırken, 'kadın tipi ve eşinin haklı tepkisi' şeklinde de yorumlar yapıldı.

Giyecek hiçbir şeyi olmayan bir kadın İZLE