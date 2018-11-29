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Evden kaçan liseli kızlar polise saldırdı

Sakarya'da evden kaçan 2 genç kız, polisleri görünce kaçmaya başladı. Yakalandıktan sonra polislere tekmeler savurup, küfürler eden kızlar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA | 29.11.2018 - 20:37..
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Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K., dün akşam saatlerinde evden kaçtı. 2 kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

"AŞK ÇOK İĞRENÇ BİR ŞEY"

İki kız, Sakarya'da yayın yapan yerel televizyon kanalına röportaj verdi. G.N. verdiği röportajda, "İçimi dökmek istiyorum bugün. Neden derseniz bütün halk beni duyacak. Bu zamana kadar duyuramadım, sesimi bütün halka duyurmak istiyorum. Aşk çok iğrenç bir şey, çok kahredici bir şey, kimse bunu tatmasın bence" diye konuştu.

Çocukları kentin dört bir yanında arayan polis, 2 kızın TV standında konuşma yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı.

Evden kaçan liseli kızlar polise saldırdı VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi. Polislere yumruk ve tekmeler savuran kızlar, çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Güçlükle polis aracına bindirilen kızlar ailelerine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evden kaçan liseli kızlar polise saldırdı

Evden kaçan liseli kızlar polise saldırdı

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