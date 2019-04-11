Everest için yeniden ölçüm hazırlığı

Dünyanın en yüksek dağı Everest’in yüksekliğinin 2015’teki depremden bu yana değiştiği iddia ediliyor. Dağı yeniden ölçmek için Nepal’in görevlendirdiği ekip yola çıktı.

Himalaya sıradağlarında yer alan ve Nepal ile Çin sınırı üzerinde bulunan Everest’i yeniden ölçmek için Nepal hükümetinin tayin ettiği ekip Çarşamba günü yola çıktı.

4 KİŞİLİK EKİP OLACAK

Yetkililer, yapılacak ölçüm ile dağın yüksekliğinin değiştiği ve eskiye oranla azaldığı şeklindeki spekülasyonlara son verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Hükümetin tayin ettiği 4 kişilik ekip, 2017 yılından beri dünyanın en yüksek zirvesindeki aşırı zorlu koşullarla başa çıkabilmek için hazırlanıyor.

Keşif heyetinin lideri Khim Lal Gautam “Bu arazide çalışmak kolay olmayacak ancak görevimizin başarılı olacağına inanıyoruz” diye konuştu. Khim Lal Gautam daha önce 2011’de Everest’e başarılı bir tırmanış gerçekleştirmiş ve zirveye ulaşmıştı.

EN SON 1954’TE ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Everest’in yüksekliği ilk kez 1954’te ölçülmüştü. Sonradan birçok ölçüm yapılsa da bu ölçümde belirlenen 8 bin 848 metre, günümüzde de en fazla kabul gören ölçüm olma özelliğini koruyor. 1999’da zirvenin yüksekliğini GPS ile ölçen bir ekip, dağın yüksekliğine iki metre daha eklemişti. Ancak bu ölçüm sınırlı çevrede kabul görüyor. 2015’te Nepal’de meydana gelen büyük depremin ardından zirvenin yüksekliğinin değiştiği ve dağın yüksekliğinin azaldığı spekülasyonları yapılmaya başlamıştı.