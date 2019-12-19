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Evi silahla tarayıp kayıplara karıştılar

Bursa'da kimliği belirsiz şahıslar, bir apartmana silahla ateş açtı. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA | 19.12.2019 - 09:02..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'ne araçla gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki silahlarla araç içerisinden sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katını ateş etti.

Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı.

Evi silahla tarayıp kayıplara karıştılar

İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, olay yerine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de, güvenlik şeridi ile sokağın bir kısmını kapatarak incelemelerde bulundu.

Evi silahla tarayıp kayıplara karıştılar

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İncelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışmalar başladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Evi silahla tarayıp kayıplara karıştılar

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