Evi terk den eşini öldürüp intihara kalkıştı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde oturan 1 çocuk annesi Ebru A.(24), yaklaşık 3 ay önce henüz bilinmeyen nedenle eşini terk edip, Iğdır’a geldi. Burada ev kiralayan Ebru A.’yı bulan eşi Umut A.(29) kente geldi.

EŞİNİ VURUP KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Eşinin evine giden Umut A., kapıyı çalıp, içeri girdi. Bu sırada iddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umut A., yanında getirdiği tabanca ile Ebru A.’ya ateş etti. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, Umut A. kendisini de göğsünden vurdu.

ÇOCUKLARI BAKICIDAYDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Ebru A.’yı banyoda, Umut A.’yı ise odada kanlar içinde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ebru A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Umut A. ise kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Çiftin çocuklarının olay sırasında bakıcıda olduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla lgili Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde 01.01.2020 tarihinde akşamüzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin’de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktul E.A’nın eşinden şiddet gördüğü yönünde İl Emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.