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Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki 4 katlı binanın giriş katında yangın çıkarken, evin sahibi Aysun Arıkan, gözyaşlarını tutamadı.

DHA | 02.02.2020 - 08:06..
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Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki Cafer Arıkan'a(27) ait evde yangın çıktı. Cafer ve Aysun Arıkan çifti, misafirliğe gitmeden önce 8 aylık çocukları eve geldiklerinde üşümemesi için elektrikli battaniyeyi prize taktı. Yaklaşık 1 saat sonra evlerine gelen çift, yatak odalarında yükselen alevi fark etti.

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN ZEHİRLENDİLER

Genç çift çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için eve giren Cafer Arıkan ile mahalle sakinlerinden Kemal Doğan dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Doğan’a ambulansta oksijen vererek müdahalede bulundu.

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

EVİNİN YANIŞINI GÖZLAŞLARIYLA İZLEDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamayan Aysun Arıkan'ı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerine maddi zorluklar içinde evlerini yaptıklarını anlatan Aysun Arıkan, "Ben 8 sene ne emeklerle bu evi yaptım. Ereğli’de iş yok kocam gurbet ellerde çalışarak bu evi yapmıştık." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

Komşuları Kaan Kurtal da alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini ancak söndüremediklerini anlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

Evi yanarken gözyaşlarına boğuldu

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