Eylül enflasyonuna göre kira zammı oranları belli oldu

Kiracıları en çok ilgilendiren konu ev sahiplerinin yapacakları zamlar. Kira zamları hesaplanırken 12 aylık enflasyon oranlarının ortalaması hesaplanıyor.

ENFLASYON DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yayınladığı grafikle enflasyon oranlarının düştüğünü açıkladı ve şunları yazdı; "Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık."





Eylül ayında yüzde 9,26'ya düşen enflasyon oranıyla birlikte kiracılara yapılacak zam oranı da düşmüş oldu.

YÜZDE 18,47 ZAM

Geçtiğimiz yıl ekim ayından itibaren bu yıl eylül ayı dahil enflasyon oranları ele alındığında 12 ayın ortalaması yüzde 18,47 yapıyor.

Buna göre 1000 lira kira ödeyen bir kiracının zamlı kirası 1185 lira, 2000 lira kira ödeyen bir kiracının zamlı kirası ise; 2 bin 370 liraya denk geliyor.