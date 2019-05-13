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F-35'lerden birinin düşme gerekçesi açıklandı

Geçen yıl düşen bir F-35'in düşme gerekçesi olarak üretim hatası gösterildi.

İHA | 13.05.2019 - 12:49..
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ABD’nin Güney Karolina eyaletinde geçtiğimiz yıl eylül ayında düşen F-35’in düşüş nedeni belli oldu.

ABD Kongresine bağlı Devlet Hesap Verme Ofisince yayınlanan raporda, hatalı bir yakıt tüpünün kazaya neden olduğu kaydedildi.

"GÜÇ KAYNAĞI KESİLDİ"

Raporda, “İmalat hatası, uçuş esnasında motora bağlı bir yakıt tüpünün parçalanmasına ve motorun güç kaynağının kesilmesine neden oldu” ifadelerine yer verildi.

F-35'lerden birinin düşme gerekçesi açıklandı

F-35 savaş uçakları, Lockheed Martin tarafından üretiliyor. Eylül ayında, ABD Ordusuna ait bir F-35B Güney Karolina’daki Deniz Piyadesi Birliği yakınlarında düşmüş, pilot kazadan kurtulmayı başarmıştı.

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