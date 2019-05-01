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F-35'lere Irak’ta saldırı görevi

ABD'nin F-35A uçaklarını Irak’ın kuzeyindeki Dole Şayi Vadi bölgesindeki DEAŞ hedeflerine düzenlenen saldırılarda ilk kez kullandığı bildirildi.

AA | 01.05.2019 - 03:11..
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Amerikan Hava Kuvvetlerine Bağlı Utah eyaletindeki Hill Hava Üssünden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ karşıtı koalisyon kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde DEAŞ hedeflerine yönelik saldırılarında iki F-35A tipi savaş uçağının kullanıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 388 ve 419'uncu Avcı Filolarına bağlı iki F-35A uçağının Orta Doğu’ya sevk edildiği ve DEAŞ karşıtı koalisyonun Kerkük ile Diyala arasında kalan Dole Şayi Vadi bölgesinde düzenlediği saldırılarda kullanıldığı ifade edildi.

IRAK'TA DEAŞ'A SALDIRI EMRİ

Saldırının F-35A uçaklarının ilk savaş görevi olduğu belirtilen açıklamada, uçağın “Müşterek Ortak Taaruz Mühimmatı” (JDAM) füzelerini kullanarak Hamrin dağlarında DEAŞ’a ait tünelleri ve silah depolarını vurduğu kaydedildi.

Açıklamada uçakların 15 Nisan’da Birleşik Arap Emirliklerindeki El Zafra Hava Üssü'ne gönderildiği kaydedildi.

DEAŞ karşıtı koalisyon da gün içinde söz konusu bölgede DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

ABD daha önce de Afganistan'da dikey iniş kalkış yapabilen F-35B tipi uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.






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