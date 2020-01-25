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Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

Facebook, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlaştığı Amazon’un sahibi milyarder Jeff Bezos’un telefonunu hacklediği iddialarına karşı açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 25.01.2020 - 15:52..
  1. Haberler
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçtiğimiz yıllarda Amerika'ya yaptığı ziyarette birçok kişiyle bir araya gelmişti.

Bu isimlerden biri de dünyanın en zengin ismi olarak tanınan Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin patronu Jeff Bezos olmuştu.

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialara göre, 2018 yılının Mayıs ayında gerçekleşen olayda Selman, kişisel hesabı üzerinden ünlü milyardere WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdi.

Zararlı bir kod içeren mesajı telefonuna indiren Bezos’un telefonu, bu olayın ardından büyük çapta veriyi Selman’ın hesabına aktardı.

Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

FACEBOOK: BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

WhatsApp'ın sahibi olduğu Facebook'un Genel Müdür Yardımcısı Nick CleggSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un WhatsApp'ını hacklediği yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak, böyle bir şeyin imkansız olduğunu vurguladı.

WhatsApp mesajlarının uçtan uca şifrelendiğini ve çeşitli güvenlik önlemleriyle güçlendirildiğini hatırlatan Clegg, herhangi bir WhatsApp hesabının hacklenemeyeceğini açıkladı.

Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

YAZILIM UZMANLARI FACEBOOK'A KATILMIYOR

Birçok yazılım uzmanı, Facebook'un Genel Müdür Yardımcısı Nick Clegg'in açıklamalarına katılmayıp, WhatsApp'ın o kadar da güvenli olmadığını söylüyor.  Örneğin geçtiğimiz aylarda uygulamada keşfedilen bir açık, kötü niyetli kişilerin alıcı cevap vermese bile sesli arama yapıp, karşı tarafı gözetlemelerine neden olmuştu.

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Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

Facebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansızFacebook: Amazon'un kurucusunun WhatsApp'ını hacklemek imkansız

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