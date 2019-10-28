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Facebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladı

Facebook'un platformda göstereceği haber akış servisi, ABD'deki kullanıcılar ile test ediliyor.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 09:48..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Son zamanlarda karıştığı gizlilik skandalları nedeniyle bir hayli zor durumda kalan sosyal medya devi Facebook, platforma yeni bir özellik daha kazandıracak. CEO Mark Zuckerberg, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, ''İnsanların güvenilir haber okumaları ve dünyanın önde gelen haber platformlarından bilgi almaları benin için oldukça önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.

Facebook, platforma yeni bir 'Haberler' sekmesi ekleyerek, kullanıcıların en doğru ve en güncel haberlere ulaşmasını sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, Haberler özelliğinin bu ayın sonunda yayınlanacağından bahsetmiştik.

facebook haberler

ABD'DEKİ KULLANICILARLA TEST EDİLİYOR

Sosyal medya devi Facebook; kullanıcılara sunacağı Haberler sekmesini, geçtiğimiz günlerde 200 bin Amerikalı kullanıcının erişimine açtı. Şirketin, ilerleyen günlerde daha fazla kullanıcıya sunmayı planladığı Haberler sekmesi, şimdiden olumlu eleştiriler almayı başardı.

Facebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladı

FACEBOOK, CİDDİ PARALAR ÖDEMEYİ GÖZE ALDI

Sosyal medya platformuna olan güveni yeniden artırmak isteyen Facebook, 'Haberler' sekmesinin de oldukça güvenilir ve doğru kaynaklardan oluşmasını istiyor. Şirket, Buzzfeed News ve Washington Post gibi haber kuruluşlarına büyük paralar ödeyerek, platformda yer almalarını sağlayacak.

Facebook'un neredeyse hazır hale getirdiği 'Haberler' sekmesi, test aşamalarının ardından bütün kullanıcıların erişimine açılacak.

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Facebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladı

Facebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladı

Facebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladı

Facebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladı

Facebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladıFacebook, Haberler sekmesini ABD'de test etmeye başladı

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