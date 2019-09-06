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Facebook, yeni arkadaşlık uygulamasını yayınladı

Facebook, Facebook Dating adında yeni bir arkadaşlık uygulaması duyurdu.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 09:53..
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Son yıllarda birçok gizlilik skandalına imza atması nedeniyle kullanıcıların güvenini kaybeden Facebook, şimdi de arkadaşlık uygulaması işine giriyor. Bugünden itibaren ABD'de kullanıma sunulan Facebook Dating isimli uygulama, Tinder gibi arkadaşlık uygulamalarının en büyük rakibi olmaya hazırlanıyor.

Facebook Dating, doğrudan Facebook profilinizdeki bilgileri kullanarak en iyi eşleşen arkadaşları karşınıza çıkarmayı vadediyor.

facebook

INSTAGRAM İLE BAĞLANTILI OLACAK

Facebook Dating uygulaması ile Instagram birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışacak. Örneğin kullanıcılar, Instagram'daki gönderilerini uygulamadaki profillerinde gösterebilecek. Kullanıcılar, yıl sonuna doğru ise Instagram gönderilerini ve hikayelerini Facebook Dating profiline ekleme şansına sahip olacak.

Son yıllarda kullanıcı verilerini sızdırma skandallarıyla bilinen Facebook'un, arkadaşlık uygulamasına ne kadar güvenebileceğiniz ise tamamen size kalmış.

dacebook

Facebook Dating uygulaması ABD'nin yanı sıra Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Laos, Malezya, Meksika, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Surinam, Tayland, Uruguay ve Vietnam’da kullanıcılara sunulmuş durumda. Uygulamanın 2020'nin başlarına doğru Avrupa ülkelerinde kullanıma açılması bekleniyor.

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