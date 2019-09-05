taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6613
Euro
6.2517
Altın
1545.54
Borsa
100077.47
Gram Altın
281.269

Facebook, yüz tanıma özelliğini kapalı hale getirecek

Facebook, yüz tanıma özelliğini bütün kullanıcılar için varsayılan olarak kapalı hale getireceğini açıkladı.

DHA | 05.09.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yıllardır gizlilik skandallarına adı karışan Facebook, kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak için bazı yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcıların yüzlerini etiketlemek için geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini, bundan sonra ayarlar kısmında varsayılan olarak kullanılmayacağını açıkladı.

Facebook, fotoğraflardaki yüz tanıma teknolojisini, kullanıcının tercihine bırakmaksızın varsayılan olarak açık bırakıyordu. Bundan sonra Facebook, arkadaşınız sizin fotoğrafınızı yüklediğinde, o fotoğrafta etiketlenmiş olmasanız bile size bildirim gönderecek.

Kullanıcı, dilerse kendini etiketleyebilecek veya etiketi kaldırmak istiyorsa fotoğrafı rapor edebilecek.

facebook

VARSAYILAN OLARAK KAPATILACAK

Hesabınızda, yüz tanıma özelliğiniz kapalı olduğunda Facebook bunu haber akışında size bildirim olarak gönderecek ve size bu seçeneği açabileceğinizi bildirecek. Facebook, yeni kullanıcıların da yüz tanıma ayarlarının varsayılan olarak kapalı hale getirileceğini açıkladı.

MAHKEME KARARINA UYDU

Geçtiğimiz ay ABD’nin San Fransisco eyaletinde görülen Facebook’a karşı açılan davada Facebook, geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızası alınmadan kullanarak gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verilmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

275
Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

Erdoğan: Nükleer silahımız neden olmasın

199
Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

108
Muhammed Mursi'nin oğlu da babasının kaderini paylaştı

Muhammed Mursi'nin oğlu da babasının kaderini paylaştı

31
Tatil için ülkelerine dönen Suriyelilere Almanya'dan uyarı

Tatil için ülkelerine dönen Suriyelilere Almanya'dan uyarı

77
Hakkari'de 3 askeri şehit eden teröristler öldürüldü

Hakkari'de 3 askeri şehit eden teröristler öldürüldü

19
Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil çıkışı: Buralar bizim

Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil çıkışı: Buralar bizim

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir