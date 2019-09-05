Facebook, yüz tanıma özelliğini kapalı hale getirecek

Yıllardır gizlilik skandallarına adı karışan Facebook, kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak için bazı yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcıların yüzlerini etiketlemek için geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini, bundan sonra ayarlar kısmında varsayılan olarak kullanılmayacağını açıkladı.

Facebook, fotoğraflardaki yüz tanıma teknolojisini, kullanıcının tercihine bırakmaksızın varsayılan olarak açık bırakıyordu. Bundan sonra Facebook, arkadaşınız sizin fotoğrafınızı yüklediğinde, o fotoğrafta etiketlenmiş olmasanız bile size bildirim gönderecek.

Kullanıcı, dilerse kendini etiketleyebilecek veya etiketi kaldırmak istiyorsa fotoğrafı rapor edebilecek.

VARSAYILAN OLARAK KAPATILACAK

Hesabınızda, yüz tanıma özelliğiniz kapalı olduğunda Facebook bunu haber akışında size bildirim olarak gönderecek ve size bu seçeneği açabileceğinizi bildirecek. Facebook, yeni kullanıcıların da yüz tanıma ayarlarının varsayılan olarak kapalı hale getirileceğini açıkladı.

MAHKEME KARARINA UYDU

Geçtiğimiz ay ABD’nin San Fransisco eyaletinde görülen Facebook’a karşı açılan davada Facebook, geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini kullanıcıların rızası alınmadan kullanarak gizlilik hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verilmişti.

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