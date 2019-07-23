Facebook'un kripto parası Libra'nın sahteleri çıktı

Geçtiğimiz haftalarda kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı duyuran sosyal medya devi Facebook, birçok eleştirilerin de odağı haline geldi. ABD hükümeti tarafından ciddi eleştirilen alan Facebook'un bu hamlesi, Başkan Donald Trump tarafından da oldukça gereksiz bulundu.

Ancak Facebook, bir yandan bu yoğun eleştirilerle mücadele ederken diğer yandan da kötü niyetli kişilerle ilgilenmek zorunda. Çünkü Libra ve Calibra henüz piyasaya sürülmemesine rağmen dolandırma amaçlı kullanılmaya başlandı.

KULLANICILAR DOLANDIRILIYOR

Libra'nın kullanılmasını sağlayan sanal cüzdan Calibra'nın bir benzerini geliştiren art niyetli kişiler, Libra satışı yaptığını öne sürerek kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor.

Dolandırıcılar, sahte Libra'yı bir başka sanal para birimi olan Ethereum'a çevirdiklerini iddia ediyor. Sahte olan 600 Libra'yı 2 Ethereum'a satan dolandırıcılar, geliştirdikleri pek çok sahte sosyal medya sayfası ve internet sitesi üzerinden sahte de Libra'ları yaymaya çalışıyor.

İşte dolandırma amaçlı kullanılan bir internet sitesinden görüntü:

SAHTE VİDEOLAR OLUŞTURULUYOR

Dolandırıcılar kullanıcıları kandırmak için Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in sahte bir videosunu bile kullanıyor. Söz konusu sahte videoda Zuckerberg, Libra'yı piyasaya sürdüklerini ve yatırımcılara teslim ettiklerini söylüyor.

Ancak Libra henüz piyasaya çıkmadı ve gelecek yıl kullanıma açılacak. Eğer siz de bu tip internet siteleriyle ve videolarla karşılaşırsanız, güvenliğiniz için hiçbir işlem yapmamanızda fayda var.

FACEBOOK LIBRA NEDİR?

Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Libra, Calibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

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