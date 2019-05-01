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Facebook'un tasarımı ve arayüzü tamamen yenileniyor

Facebook, adının karıştığı onlarca veri skandallarından sonra tamamen yenilenme kararı aldı.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 10:35..
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Adının karıştığı birçok gizlilik ihlali ve veri skandallarından sonra popülerliğini kaybeden Facebook, kaybettiği kullanıcıları tekrar kazamabilmek için hem internet sitesini hem de mobil uygulamasını tamamen yenileme kararı aldı.

Kaliforniya merkezli teknoloji devi, düzenlediği geliştirici konferansında Facebook'un, çok daha sade bir arayüz ile kullanıcıların karşısına çıkacağını duyurdu. Bu yeni değişimin, son 15 yıldaki en büyük Facebook yenilenmesi olacağı ifade edildi.

facebook

BEYAZ AĞIRLIKLI TASARIM

Yukarıdaki yeni Facebook arayüzüne baktığımızda, şimdiye kadar kullanılan mavi temanın tamamen kaybolduğunu görebiliyoruz. Beyaz rengin ağırlıklı olduğu bir tasarım benimseyen şirket, Messenger uygulamasında bulunan hikayeler özelliğini de internet sitesi ile birleştirmiş.

En üstteki menü simgeleri ile birlikte daha sade bir görünüme kavuşacak Facebook, böylelikle daha fazla kullanıcı çekmeyi amaçlıyor.

facebook

MOBİL UYGULAMA DA YENİLENİYOR

Facebook, masaüstü sürümünde kullanacağı yeni arayüzü mobil uygulamasına da getirmeye hazırlanıyor. Hikayeler özelliği ve daha sade tasarımıyla dikkat çeken uygulama, kullanıcı deneyimini de artıracak.

Yeni arayüze sahip mobil uygulama çok kısa bir süre sonra bütün kullanıcılar için yayınlanacak, ancak Facebook'un yeni masaüstü sürümüne daha yavaş geçeceği açıklandı.

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