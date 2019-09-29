Fahriye Evcen zayıfladı

5 ay önce doğum yapan Fahriye Evcen, aldığı kilolar nedeniye eleştirilerin hedefi olmuştu.

Oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için pilatese başladı. Anneliği görüntüsünden daha ağır basan oyuncu, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.

KİLOLU HALİ OLAY OLMUŞTU

Öte yandan havalimanında ve tatilde objektiflere yansıyan Fahriye Evcen'in kilolu halleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Pek çok kullanıcı Evcen'in kilolarını eleştirirken, güzel oyuncu sessizliğini bozarak; "Her anne, her kadın çok güzeldir!" demişti.

YÜZÜ İNCELDİ

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile fotoğrafını “Aşk” notuyla paylaştı. Evcen'in suratının inceliğinden hamilelik kilolarından kurtulduğu görülüyor.